Il portiere serbo: “Conoscevo già Ninkovic, mi ha detto che dobbiamo salvarci e se possibile arrivare ai play off”. Il terzino ex Vicenza: “Sono felicissimo di essere in una piazza come questa”. Il centrocampista argentino: “Sono un regista aggressivo”

L’Ascoli Calcio ha presentato gli ultimi acquisti del mercato di riparazione: il terzino Cristian Andreoni, il portiere Vanja Milinkovic-Savic ed il centrocampista Gaspar Iniguez, queste le loro prime parole in bianconero.

Cristian Andreoni, arrivato a titolo definitivo dalla Virtus Vicenza: “Vengo da un piccolo infortunio ma ho già recuperato, mi sento pronto. Sono felicissimo di essere in una piazza come questa, ho grande entusiasmo e grande voglia di fare bene. Laverone è un bel giocatore, ci sarà da sudare per prendergli il posto. Ho giocato qualche volta a sinistra ma sono destro, preferisco la difesa a quattro. La squalifica? E’ stata un’ingenuità pagata a caro prezzo, forse troppo alto, sono andato a lavorare e mi allenavo la sera, per fortuna sono riuscito a rientrare. Il mister è una persona molto preparato, può darci tanto, cercherò di applicarmi al massimo”

Milinkovic-Savic, prelevato in prestito dal Torino: “Conoscevo già Ninkovic, abbiamo giocato insieme in nazionale, appena arrivato mi ha detto che dobbiamo salvarci e se possibile arrivare ai play off. Vorrei far vedere che posso giocare da titolare, anche in Serie A. E’ stato per me un momento importantissimo giocare con la Spal, purtroppo non è andata benissimo. Sapevo quando sono arrivato che avrei giocato subito, per me era importante sapere che il mister contava su di me. Ancora non mi sono allenato, cercheremo di fare squadra. Spero di fare il meglio possibile, anche per far vedere al Torino che posso giocare con loro. Cosa mi ha detto mio fratello? Di fare il mio senza strafare”.

Gaspar Iniguez, preso in prestito dall’Udinese: “Il direttore mi ha chiamato il 30 gennaio, è molto tempo che non gioco, ho avuto problemi familiari, per me questa è un’occasione importante. Il mio ruolo? Sono un regista aggressivo. Mi allenavo con la prima squadra dell’Udinese, sono anche andato in panchina qualche volta. Il mister mi ha fatto una bella impressione, abbiamo tanti giocatori che sanno giocare il pallone, è importante per la squadra. Fisicamente sto molto bene, sono a disposizione del mister”

