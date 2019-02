Occasioni diffuse dall’Informagiovani in Rete di Grottammare e Cupra e che fanno riferimento all’agenzia Opera, filiale di Ascoli

ASCOLI PICENO – L’Informagiovani in Rete di Grottammare e Cupra Marittima ha diffuso alcune offerte di lavoro dell’agenzia per il lavoro Opera Spa, filiale di Ascoli Piceno.

ADDETTO ALLA PULIZIA DI PANNELLI FOTOVOLTAICI

In Opera Spa – Agenzia per il lavoro, filiale di Ascoli Piceno – ricerca per azienda cliente un addetto alla pulizia di pannelli fotovoltaici disponibile da subito al lavoro.

Il candidato ideale ha maturato breve esperienza nel ruolo e dovrà essere disponibile a trasferte sul territorio nazionale.

LUOGO DI LAVORO: Ascoli Piceno (AP)

ELETTRICISTA

In Opera Spa – Agenzia per il lavoro, filiale di Ascoli Piceno – ricerca per azienda cliente un elettricista disponibile da subito al lavoro. La risorsa dovrà occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti fotovoltaici, civili ed

industriali. Il candidato dovrà inoltre essere disponibile a trasferte sul territorio nazionale.

LUOGO DI LAVORO: Ascoli Piceno (AP)

ADDETTO ALL’ACCOGLIENZA

In Opera Spa – Agenzia per il lavoro – Ricerca per azienda cliente un addetto all’accoglienza. La risorsa ideale ha maturato esperienza nel ruolo, ha un’ottima conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di un’altra lingua straniera.

Il candidato dovrà avere inoltre buona capacità di utilizzare le risorse tecnologiche (pc e software gestionale) e capacità di gestire il centralino. Richiesta flessibilità oraria e disponibilità immediata al lavoro. ZONA DI LAVORO: Ascoli Piceno (AP);

CAMERIERA AI PIANI

In Opera Spa – Agenzia per il lavoro – Ricerca per azienda cliente una cameriera ai piani. Richiesta esperienza nella mansione, flessibilità oraria e disponibilità immediata al lavoro.

ZONA DI LAVORO: Ascoli Piceno (AP);

COME CANDIDARSI: inviare un cv aggiornato all’indirizzo mail: ascoli@inoperaspa.it; Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91. I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.inoperaspa.it l’informativa sulla privacy (D. Lgl. 196/2003). In Opera S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Aut Min. Def. 39/429 del 13/12/2016; www.inoperaspa.it

Tel 0736 252755 | Fax 0736 251358 |

Sede di Ascoli Piceno: Lungo Tronto Bartolomei, 33 – 63100 Ascoli Piceno

