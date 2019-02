Esperimento di democrazia partecipata l’ha chiamato Mauro Bochicchio (Movimento 5 Stelle). I lamensi sceglieranno per la struttura di via Garibaldi, recentemente ristrutturata, fra il verde, l’azzurro e il giallo commentando sui social

CASTEL DI LAMA – Un “esperimento”, così l’ha chiamato, di democrazia partecipata. E’ quello che ha lanciato il sindaco dei 5 Stelle di Castel di Lama Mauro Bochicchio che fa scegliere il colore dell’asilo agli utenti di Facebook.

La struttura di via Garibaldi, infatti, è stata recentemente interessata da lavori di ristrutturazione che prevedono anche che la facciata della scuola venga pitturata. “La ditta ci ha chiesto come volevamo tinteggiare le facciate esterne dell’edificio. Abbiamo pensato di chiederlo a voi” scrive proprio su Facebook Bochicchio che ha deciso così di usare un approccio nuovo per prendere una decisione pubblica, seppur di portata limitata come la scelta di un colore.

Il sindaco ha dunque lanciato il sondaggio sulla sua pagina personale dove gli utenti, principalmente lamensi immaginiamo, potranno scegliere fra il giallo, l’azzurro e il verde commentando il post fino alle ore 22 di domenica 10 febbraio.

