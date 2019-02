Al Rifugio “Tre Caciare” per una festa che si preannuncia davvero imperdibile. Il comprensorio sta vivendo una nuova giovinezza, è vitale, frequentato da sciatori e amanti della montagna

MONTE PISELLI – Una location strepitosa per un evento imperdibile: domenica 10 febbraio alle 14.30 i Distretto 13 saranno in concerto al Rifugio “Tre Caciare” di Monte Piselli per una festa che si preannuncia davvero imperdibile. Il comprensorio del Monte Piselli sta vivendo una nuova giovinezza, è vitale, frequentato da sciatori e amanti della montagna ed è teatro di innumerevoli iniziative legate agli sport invernali ed al divertimento.

Nell’ottica festosa di tale fermento si colloca l’afternoon party di domenica 10 febbraio che vedrà i Distretto 13 in scena proprio a ridosso degli impianti sciistici. A partire dalle primissime ore del pomeriggio, dopo una mattinata tra discese e ciaspolate ci si potrà rifocillare al Rifugio e poi cantare e ballare con il nuovissimo repertorio della band picena.

“In questo periodo dell’anno inizia a prendere forma lo spettacolo che verrà proposto nella stagione estiva” racconta Massimo Lori “Moltissime novità hanno guadagnato un posto nella set-list di domenica ma saremo molto attenti a valutare l’efficacia degli arrangiamenti e il feedback del pubblico. Durante il periodo appena trascorso abbiamo lavorato con una strategia ben precisa: vogliamo proporre uno show assolutamente versatile, capace di adattarsi ad ogni contesto, ma allo stesso tempo che confermi costantemente la nostra identità musicale”.

L’appuntamento è imperdibile: una fantastica mattinata tra i monti, un succulento pranzo al rifugio e poi una festa travolgente con il rock dei Distretto 13. Vietato mancare.

