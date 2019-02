ASCOLI PICENO – Un laboratorio del riciclo creativo: è questa una iniziativa nata dalla collaborazione tra le associazioni Marche a Rifiuti Zero e Amici della natura di Ascoli Piceno. Il laboratorio si svolgerà tutti i lunedì pomeriggio e sabato mattina con adulti e bambini.

Le attività continueranno anche con dei veri e propri campi estivi, in questa struttura dove i bambini possono divertirsi e nello stesso tempo imparare a trattare gli scarti in un modo più avanzato rispetto alla gestione dei rifiuti, al littering e agli sprechi. Si inizia con lavori semplici, in particolare oggetti da realizzare per Pasqua, cose che si possono completare in un’ora, che si possono finire anche quando il tempo è limitato. Strada facendo si può provare a fare anche qualcosa di più elaborato che può essere completato anche in più incontri.

Ad esempio, con il recupero delle cialde del caffé i bambini potrebbero abbinare l’attività di riciclo dell’involucro (cialda in plastica, alluminio ecc) con il recupero del caffè esausto negli orti in affitto che si trovano nella struttura di Silvia. In tal modo si possono abbinare laboratori sul compostaggio e coltura di ortaggi e piante officinali. I bambini stessi potrebbero recuperare gli scarti degli orti e con il nostro aiuto gestire una compostiera, per imparare anche l’importanza dell’utilizzo del compost per il suolo e l’aria.

Gli incontri si svolgono in via Monticelli 138 il lunedì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12. Per informazioni Silvia 3387657179 e Cristina 3281546183.

