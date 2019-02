ASCOLI CALCIO – L’Ascoli Calcio promuove un San Valentino dedicato ai colori bianconeri, da oggi sonodisponibili i braccialetti in edizione limitata realizzati per celebrare la festa degli innamorati: rigorosamente bianconeri, saranno acquistabili in coppia o singolarmente, ad aspettare i tifosi Matteo Ardemagni e Amato Ciciretti dalle 18 allo Store di via Cairoli 32.

La società ha lanciato anche un contest Facebook dal titolo: “CARO PICCHIO TI SCRIVO…”, c’è tempo fino al 14 febbraio per raccontare, a commento del post “Caro Picchio ti scrivo…”, come è scattata la scintilla e come è nato l’amore per l’Ascoli, la prima volta allo stadio o le emozioni vissute quando gioca la squadra bianconera. La giuria, composta da tutti i calciatori dell’Ascoli, stabilirà quali saranno i 5 racconti più emozionanti e coinvolgenti e i vincitori saranno fotografati insieme a tutti i calciatori bianconeri per la foto di squadra s.s. 2018/19 (girone di ritorno). In vendita anche i biglietti per la gara Ascoli-Salernitana di Sabato 16 febbraio, con la tariffa #AMOREINFINITO riservata alla coppie per la Curva Nord. Le coppie potranno acquistare il biglietto al prezzo di 2,00 € ciascuno nei punti vendita Vivaticket. Tutti gli alunni delle scuole elementari e medie anche per Ascoli-Salernitana potranno usufruire della tariffa speciale a 2,00 €.