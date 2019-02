Si sono allenati a parte Casarini, Laverone e Troiano. Assenti Lanni, che sta svolgendo a Roma un lavoro di recupero, Ciciretti e Milinkovic, entrambi febbricitanti e Frattesi, in Nazionale Under 20.

ASCOLI PICENO – I bianconeri di mister Vivarini torneranno in campo sabato 16 febbraio per la sfida contro la Salernitana. Dopo il match rinviato con il Lecce e la settimana di pausa. Sono ripresi ieri pomeriggio al Picchio Village gli allenamenti: esercitazioni tecniche, alternate a corse a secco e partita finale a campo ridotto.

E’ tornato in gruppo Coly, rientrato dall’Isokinetic di Bologna; ha svolto un lavoro personalizzato Ardemagni, oltre a sottoporsi a terapie; si sono allenati a parte Casarini, Laverone e Troiano. Assenti Lanni, che sta svolgendo a Roma un lavoro di recupero, Ciciretti e Milinkovic, entrambi febbricitanti e Frattesi, in Nazionale Under 20.

