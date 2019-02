Previsti interessanti sconti sull’acquisto dei biglietti per i gruppi superiori a 10 persone, le persone over 65 e gli studenti fino ai 29 anni

ASCOLI PICENO – Questa mattina, 12 febbraio, nella sala Ceci della Pinacoteca Civica ad Ascoli, è stata presentata l’opera lirica “Falstaff” di Giuseppe Verdi. La commedia, divisa in tre atti e con la regia di Roberto Catalano, andrà in scena sabato 16 febbraio al teatro Ventidio Basso alle ore 20.30 (Anteprima Giovani giovedì 14 febbraio alle ore 17), chiude la programmazione lirica cittadina dopo i precedenti spettacoli “Il Trovatore” e “Così fan tutte”.

Previsti interessanti sconti sull’acquisto dei biglietti per i gruppi superiori a 10 persone, le persone over 65 e gli studenti fino ai 29 anni. Per ulteriori informazioni sui tagliandi: Biglietteria Teatro Ventidio Basso (0736298770) o ascoli.biglietteriateatro@email.it.

Hanno partecipato alla conferenza stampa il Sindaco Guido Castelli, l’Assessore alla Cultura Piersandra Dragoni, il Direttore della Fondazione Rete Lirica delle Marche Luciano Messi, Paola Izzi del Direttivo Fondazione Rete Lirica delle Marche e le attrici Giuseppina Piunti (Mrs Meg Page), Sarah Tisba (Mrs Alice Ford) e Daniela Innamorati (Mrs Quickly).

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 59 volte)