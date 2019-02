ASCOLI PICENO – Sarà un Carnevale sempre più vicino al mondo della scuola, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più le nuove generazioni anche attraverso lezioni speciali, imperniate sulla storia e le tradizioni della manifestazione carnascialesca ascolana. Proprio in questa direzione vanno le iniziative messe a punto quest’anno dall’associazione “Il Carnevale di Ascoli” con il coinvolgimento e la partecipazione diretta anche degli altri Carnevali storici del Piceno.

Le attività rivolte agli studenti ascolani (programmate con la preziosa collaborazione dell’Ufficio scolastico provinciale di Ascoli) prenderanno il via già entro la settimana e interesseranno alcune scuole superiori della città con una serie di incontri con alcuni dei rappresentanti delle manifestazioni carnascialesche di Ascoli, Offida, Castignano e Acquasanta che verteranno su temi come la storia e le tradizioni dei Carnevali di Ascoli e del Piceno oltreché sulla Commedia dell’Arte.

I primi due appuntamenti sono in programma venerdì prossimo, 15 febbraio, a partire dalle ore 10, all’Itis “Fermi” e sabato 16 febbraio, sempre dalle ore 10, al liceo artistico “Licini”. Gli incontri proseguiranno anche la settimana successiva, negli stessi due istituti scolastici, venerdì 22 all’Itis “Fermi” e sabato 23 al “Licini”.

Altra novità importante, voluta dall’associazione “Il Carnevale di Ascoli”, è costituita dalla partecipazione per la prima volta al Carnevale delle scuole, nella mattinata di giovedì grasso in piazza del Popolo, delle maschere in rappresentanza degli altri Carnevali del Piceno. Saranno, quindi, presenti anche i protagonisti de Lu bov fint e Li vlurd di Offida, dei Moccoli di Castignano e degli Zanni di Pito e Umito per Acquasanta, oltre ovviamente al Re Carnevale e Buonumor Favorito per il carnevale ascolano.

IL PRANZO DEL CARNEVALE

Domenica prossima, 17 febbraio tornerà l’ormai consolidato appuntamento conviviale aperto ai gruppi mascherati del Carnevale ascolano proprio per creare un sano e importante spirito di aggregazione. Per tutti coloro che vorranno partecipare, infatti, a questo incontro ormai divenuto una tappa fissa nel percorso verso la nuova edizione della manifestazione carnascialesca, l’associazione “Il Carnevale ha organizzato un pranzo, come detto, proprio domenica prossima, 3 febbraio con l’obiettivo di riunire tutti coloro che saranno protagonisti dei vari gruppi mascherati, ma anche chi è appassionato della manifestazione carnascialesca ascolana. Per tutte le informazioni su menù, costo e location e per le prenotazioni, si possono contattare: Lucio Sermarini 331.4324389 o Giuseppe Pizi 328.4166199.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 18 volte)