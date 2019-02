ASCOLI PICENO – Il 14 febbraio giorno della festa degli innamorati, l’Associazione Ascoli da Vivere che dal 2006 si impegna a tutelare e promuovere Ascoli in tutte le sue forme, proprio nel giorno di San Valentino compie un gesto d’amore nei confronti della nostra città.

Infatti sarà online il nuovo sito www.ascolidavivere.it che da più di 10 anni informa gli ascolani e i turisti su tutto quello che la nostra città ci offre: eventi, cultura, tradizioni e tutto quello che può descrivere e rappresentare Ascoli in maniera positiva e propositiva.

Il nuovo sito sarà un contenitore virtuale insieme a tutti i canali social di Ascoli da vivere dove poter informarsi sull’intrattenimento in città e nei dintorni.

“Sul nuovo sito ci si potrà informare sulla data di un evento, scoprire gli orari dei cinema, conoscere mostre, spettacoli teatrali, convegni, oppure conoscere e scegliere i locali dove passare qualche ora per divertirsi per un aperitivo, per una cena o anche in seconda serata – fanno sapere i curatori – Inoltre su Ascoli da Vivere si potranno trovare approfondimenti sulle nostre tradizioni, sulla nostra cultura e trovare interviste e redazionali su mode e tendenze del nostro territorio.Infine, l’Associazione è alla ricerca di persone che in maniera volontaria condivida l’amore per Ascoli e le idee per migliorarla e impegnarsi insieme per una città più viva e da vivere”.

Per chi fosse interessato disponibile il numero 329.6605992 oppure su ascolidavivere@gmail.com.

