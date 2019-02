Giancarlo Paoletti, che ha svolto nella sua vita anche una brillante attività in alcuni istituti bancari e la sua famiglia sono celebri nel territorio per la centenaria attività imprenditoriale, le famose Bibite Paoletti

ASCOLI PICENO – Nel pomeriggio di mercoledì 13 febbraio è venuto a mancare all’età di 70 anni, Giancarlo Paoletti. L’imprenditore ascolano lascia così la moglie Serenella, il figlio Gianluca e il fratello Pierluigi, la sua scomparsa è derivante da un brutto male che lo ha colto improvvisamente.

Giancarlo Paoletti, che ha svolto nella sua vita anche una brillante attività in alcuni istituti bancari a e la sua famiglia sono celebri nel territorio per la centenaria attività imprenditoriale, le famose bibite Paoletti legate alla città di Ascoli fin dal 1910.

Tutta la redazione di Piceno Oggi porge le sentite condoglianze alla famiglia, in particolare vogliamo dedicargli un ricordo: “Vorrei ricordare Giancarlo con il quale ho avuto il piacere di collaborare per il suo entusiasmo e la sua costanza, per la fiducia nel futuro che ogni giorno lo accompagnava, per il suo impegno che da sempre lo ha legato all’azienda alla quale ogni giorno non ha mai smesso di voler regalare un futuro migliore, con le sue idee e la voglia di fare sempre e comunque.” (Chiara Poli)

