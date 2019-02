ASCOLI PICENO – Sulla strada statale 4, ovvero la Salaria, proseguono da parte di Anas i lavori di ripristino della viabilità danneggiata dal sisma.

Per consentire alcuni interventi nell’ambito dei lavori in corso sul viadotto al chilometro 149, in località Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, sarà necessario restringere temporaneamente la carreggiata e vietare il transito ai mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate.

Per contenere i disagi al traffico, la chiusura ai mezzi pesanti sarà in vigore in orario notturno, dalle 20 di venerdì 15 alle 6 di sabato 16 febbraio e dalle 20 di venerdì 22 alle 6 di sabato 23 febbraio. Le autovetture e i veicoli leggeri fino a 3,5 tonnellate potranno invece transitare a senso unico alternato regolato da semaforo.

In alternativa, i mezzi pesanti di lunga percorrenza tra Roma e Ascoli Piceno potranno utilizzare l’autostrada A24.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 10 volte)