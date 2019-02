E’ stato bloccato dai militari e tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

Ad Ascoli Piceno, i Carabinieri della Compagnia, chiamati al numero di emergenza europeo 112, sono intervenuti con la massima tempestività in un’abitazione del centro dove un uomo di 45 anni, probabilmente in preda ai fumi dell’alcol, stava aggredendo la propria consorte in modo violento alla presenza della figlia minore. L’uomo, non nuovo a simili episodi come raccontato dalla malcapitata che non ha voluto farsi visitare dai dottori pur presentando varie tumefazioni al volto né sporgere formale denuncia, è stato bloccato dai militari e tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ascoli Piceno.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 145 volte)