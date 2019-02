ASCOLI PICENO – Non è passato inosservato l’allarme attraverso il quale venivano segnalate situazioni di degrado all’interno del centrale “Giardino Colucci” di Ascoli Piceno, causate anche dalla presenza di soggetti tossicodipendenti che avrebbero fissato il luogo quale punto di ritrovo per l’assunzione di sostanze stupefacenti, con potenziali pericolosità in danno ad anziani, donne e bambini.

Immediato, infatti, è stato l’intervento del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, che aveva peraltro già acquisito taluni elementi “indiziari” nel corso delle ordinarie attività di controllo economico del territorio; le Fiamme Gialle del Gruppo Ascoli Piceno hanno così intrapreso mirate attività di perlustrazione, osservazione e pedinamento nel circondario del citato giardino pubblico, andando a circoscrivere l’attenzione investigativa verso un trentenne di nazionalità nigeriana; si è giunti, pertanto, al fermo dell’uomo, trovato in possesso di involucri contenenti quantitativi di marijuana per complessivi 35,5 grammi.

Soddisfazione per l’operazione è stata espressa dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, Colonello Michele Iadarola, condotta in un contesto che continua a creare allarme sociale nei confronti delle fasce deboli frequentatrici del “Giardino Colucci”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 3 volte)