ASCOLI PICENO – Durante la Giornata di Raccolta del Farmaco di sabato 9 febbraio sono state raccolte oltre 420.000 confezioni di farmaci da banco, contro le 376.692 dello scorso anno. L’aumento registrato è pari ad almeno il 10,2%.

“In provincia di Fermo sono state raccolte 1.736 confezioni di farmaci, che sono state consegnate a 9 enti assistenziali del territorio”, ha dichiarato Michela De Vita, delegata di Banco Farmaceutico per la provincia di Fermo. “Ringrazio – ha aggiunto – i farmacisti per la loro attiva partecipazione, i numerosi volontari e tutti coloro che hanno donato un farmaco. Sabato scorso è apparso evidente come costruire la GRF abbia generato del bene, anzitutto, per chi vi ha partecipato e, ovviamente, per tutta la società”.

“In provincia di Ascoli Piceno – ha dichiarato Alessia Dalsass, delegata di Banco Farmaceutico per la provincia di Ascoli Piceno – i farmaci raccolti sono stati 1131, consegnati a 9 enti assistenziali che operano nel nostro territorio. Il risultato ottenuto, in aumento rispetto all’anno scorso anno, è stato possibile grazie alla disponibilità e all’attività dei farmacisti e di tutti i volontari che hanno dedicato il loro tempo sabato e nei giorni precedenti. Mi sento di ringraziarli tutti. Sabato è stato evidente come facendo volontariato, non abbiamo la pretesa di trovare una soluzione alla crisi economica o al dramma dell’esistenza, ma affermiamo una positività che rappresenta un valore per tutta la comunità”.

I medicinali donati aiuteranno più di 539 mila persone povere di cui si prendono cura 1.818 enti assistenziali convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus (+2,9% rispetto ai 1.768 del 2018). Gli enti hanno espresso un fabbisogno pari a 1.040.288 farmaci, che sarà coperto al 40% grazie ai farmaci raccolti durante questa edizione.

All’iniziativa hanno aderito 4.488 farmacie (+313 rispetto alle 4.175 del 2018, pari a un incremento del 7,5%). L’evento ha coinvolto circa 15.000 farmacisti. I titolari delle farmacie hanno donato oltre 668.000 euro.

I volontari che hanno partecipato al gesto sono stati circa 20 mila, 2 mila in più dello scorso anno.

La raccolta si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di Aifa, in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Assogenerici e BFResearch. L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Intesa Sanpaolo (Partner Istituzionale), Teva, Doc, EG EuroGenerici, Comieco, Mediafriends, Responsabilità Sociale Rai e Pubblicità Progresso.

