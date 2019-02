ANCONA – Cosa succede nelle nostre scuole. A partire dagli insegnanti Flc Cgil Marche lancia l’allarme per la stabilizzazione dei docenti e del personale Ata nelle Marche: ad oggi, ci sono circa 400 posti da stabilizzare, le maggiori difficoltà sono negli istituti tecnici e professionali ma anche per i docenti specializzati per l’handicap.

“Una situazione preoccupante – dichiara Lilly Gargamelli, segretaria generale Flc Cgil Marche – soprattutto se si considerano le numerose richieste di pensionamento: il rischio è queste ultime potrebbero aumentare con la quota 100 la cui domanda, per la scuola, scade il 28 febbraio”.

Ed è allarme anche per il personale amministrativo di tutte le scuole di ogni ordine e grado perché, dice Gargamelli, “è assente un piano di formazione nazionale previsto dal Miur e dall’Ufficio scolastico regionale a fronte delle nuove e qualificate richieste, previste dalle modifiche organizzative del nuovo regolamento di contabilità”.

Proprio per discutere di questi problemi, la Flc Cgil Marche ha organizzato due incontri in tutta la regione: il primo, ieri ad Ancona, e oggi a Pesaro, con Massimiliano De Conca, del Dipartimento contrattazione nazionale Flc Cgil.

