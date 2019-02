Il Giudice ha imposto, come misura cautelare, il divieto di avvicinamento alla casa coniugale

ASCOLI PICENO – Stamane è stato convalidato dal Tribunale di Ascoli Piceno l’arresto eseguito il 13 febbraio in Ascoli Piceno, dai Carabinieri della locale Compagnia, dell’uomo accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni a cui il Giudice ha imposto, come misura cautelare, il divieto di avvicinamento alla casa coniugale.

L’azione dei Carabinieri ha dimostrato, ancora una volta, l’importanza del controllo capillare del territorio che, unita alla collaborazione con i cittadini, consente di raggiungere immediati e proficui risultati. Tutti sono, pertanto, invitati a chiamare subito il 112, ovvero recarsi personalmente in caserma per esporre denunce o soprusi di ogni genere, nonché contattare telematicamente l’Arma anche attraverso il sito www.carabinieri.it.

