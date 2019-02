ANCONA – Stabiliti i nuovi criteri per la presa in carico della paziente con diabete gestazionale. Il documento, approvato dalla Giunta regionale nel corso dell’ultima riunione settimanale, intende implementare le linee guida nazionali sulla gravidanza fisiologica per quanto riguarda lo screening del diabete gestazionale che rappresenta una delle complicanze più frequenti della gravidanza, con gravi ripercussioni per la salute della donna e soprattutto del nascituro, permanenti.

L’obiettivo è raggiungere, nelle donne che sviluppano il diabete gestazionale, risultati materni e feto-neonatali equivalenti a quelli delle non diabetiche.

Viene assicurato a tutte le donne affette da diabete gestazionale, residenti nelle Marche, un percorso assistenziale omogeneo che preveda l’interazione tra le diverse figure professionali coinvolte nel piano di cure (ginecologi, diabetologi, ostetriche, infermieri, dietisti, pediatri neonatologi, medici di medicina generale). In particolare, la delibera individua un codice di esenzione specifico ed appropriato per tale patologia (RM013T) che permetterà di garantire l’esenzione dalla spesa farmaceutica e assistenziale per tutto quello che è necessario e appropriato, presidi diabetologici e prestazioni ginecologiche inerenti.

A livello regionale ciò permetterà di garantire una diagnosi precoce delle donne in gravidanza a rischio di diabete, avviare un monitoraggio del diabete in gravidanza, migliorare l’accessibilità ai servizi, promuovere una sensibilizzazione sulla malattia diabetica, i rischi e la prevenzione delle sue complicanze.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 6 volte)