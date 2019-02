ASCOLI PICENO – E’ stata presentata questa mattina, 15 febbraio, presso la sala De Carolis e Ferri a Palazzo Arengo ad Ascoli, la 21esima edizione di GOing 2019, giornate di orientamento e di formazione allo studio e al lavoro. L’evento si svolgerà il 21 e 22 febbraio presso l’Istituto Umberto I dalle ore 9 alle ore 13.

Quest’anno saranno ben 67 gli espositori tra Università, Accademie, Istituti Superiori di Alta Formazione, Istituti Tecnici, Conservatorio ed anche diverse realtà del mondo del lavoro. In entrambe le giornate il centro per l’impiego organizzerà focus group, ma vi saranno anche simulazioni di colloqui di lavoro e supporto per la realizzazione di curriculum vitae.



Una vera e propria occasione per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro con un approccio più diretto e coinvolgente. All’incontro hanno partecipato il Sindaco Guido Castelli, il Presidente del Consorzio Universitario Piceno Achille Buonfigli e il responsabile Alternanza Scuola-Lavoro del Centro per l’Impiego di Ascoli Piceno Stefano Girolami.

