Ascoli – Salernitana match valido per la 24^ giornata del campionato di Serie B, sabato 16 febbraio ore 18 stadio “Del Duca” di Ascoli.

Formazioni:

Ascoli (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Laverone (87′ Chajia), Brosco, Padella (C), D’Elia; Frattesi, Iniguez (46′ Addae), Cavion; Ninkovic; Ciciretti (46′ Beretta), Ganz. A disposizione: Bacci, Scevola, Quaranta, Valentini, Rubin, Andreoni, Troiano, Baldini, Rosseti. Allenatore: Vivarini

Salernitana (3-4-2-1): Micai; Perticone (C) (56′ Mantovani), Migliorini, Gigliotti; Casasola (72′ Pucino), Minala, Di Tacchio, Lopez; Mazzarini, Jallow; Calaiò (60′ Djuric). A disposizione: Vannucchi, Bernardini, Schiavi, Memolla, Odjer, Djavan Anderson, Orlando, Rosina. Allenatore: Gregucci

Arbitro: Minelli (Varese). Assistenti: Cangiano (Napoli) e Mokhtar (Lecco). IV Ufficiale: Prontera (Bologna)

RETI: 3′ Ninkovic (A), 13′ Calaiò (S), 18′ Casasola (S), 40′ Jallow (S), 48′ Beretta (A), 95′ Jallow

AMMONIZIONI: 15′ Lopez (S), 53′ Padella (A), 61′ Minala (S), 75′ Pucino (S), 78′ Ganz (A), 84′ Addae

ESPULSIONI: 80′ Ganz

NOTE: prima dell’inizio della partita deposto un mazzo di fiori sotto la curva sud in ricordo del portiere Roberto Strulli scomparso 54 anni fa dopo una partita contro la Sambenedettese. Espulso Gregucci al 68′ per proteste. Recupero: 0 p.t., 6′ s.t.

CRONACA DEL MATCH

90’+5′ Quarto gol della Salernitana, Jallow in contropiede chiude definitivamente il match

90’+3′ Beretta è servito in area campana ma stoppa con un braccio secondo l’arbitro, fallo per la Salernitana

90′ Saranno 6 i minuti di recupero

88′ Jallow calcia in diagonale da fuori area, il suo tiro è sporcato da Padella e la palla finisce sul fondo

87′ Ultimo cambio per l’Ascoli: Chajia prende il posto di Laverone

84′ Ammonito Addae reo di aver steso Jallow al limite dell’area

82′ Punizione dalla trequarti per l’Ascoli: sul lancio di Ninkovic fa da sponda Brosco, Mantovani anticipa Beretta e subisce fallo

80′ Ascoli in dieci: espulso Ganz per doppia ammonizione

79′ Ninkovic lancia Cavion in area avversaria, il servizio è però troppo lungo

78′ Rimane atterra un giocatore granata, i bianconeri protesta per la perdita di tempo

76′ Addae dal limite dell’area ci prova di testa, Micai blocca

74′ Ninkovic prova la conclusione a giro da dentro l’area, palla però troppo alta

70′ Traversa per l’Ascoli! D’Elia dopo un allungo sulla corsia sinistra serve Ninkovic che colpisce il il montante; sulla ribattuta ci prova Cavion ma Micai respinge

69′ Ganz prova la conclusione dai 20 metri, la sfera sorvola la traversa

68′ L’arbitro allontana Gregucci per proteste

66′ Minala si inserisce pericolosamente in area bianconera, il suo cross teso è deviato in corner

64′ Laverone cerca in area Ganz, la girata dell’attaccante dal limite è però troppo debole ed è facilmente bloccata da Micai

62′ Jallow tenta di liberarsi in area ascolana, Laverone è bravo a rubargli palla

59′ L’Ascoli si rende ancora pericoloso dopo una bella azione avviata da Frattesi: Ganz la mette in mezzo ma Beretta di testa non ci arriva per poco

57′ Beretta prova la conclusione da posizione decentrata, il suo tiro è ribattuto da un difensore

55′ Lopez se ne va sulla sinistra, Laverone lo chiude in corner

52′ Ascoli ancora vicino al gol: sul tiro piazzato di Ninkovic dal limite Micai si supera ed in tuffo respinge la sfera

50′ Ascoli vicinissimo al pareggio: Ganz da due passi anticipa gli avversari ma non centra la porta avversaria

48′ GOOOOOOOLLLL!!!!!!!! Beretta riapre la gara con un tocco ravvicinato dopo il corner calciato da Ninkovic

47′ Jallow si libera al tiro sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Milinkovic-Savic blocca senza patemi

46′ Doppio cambio nell’Ascoli: Addae per Iniguez e Beretta per Ciciretti

SECONDO TEMPO

45′ Il primo tempo si chiude senza recupero

43′ Salernitana ancora pericolosa: Milinkovic-Savic salva i suoi su un tiro ravvicinato di Lopez

40′ Terzo gol della Salernitana: Jallow batte Milinkovic-Savic dopo che il portiere serbo aveva respinto un suo primo tiro; sospetto fallo di mano dell’attaccante granata sul primo controllo

38′ Cavion dalla trequarti destra prova a metterla in mezzo, Micai in uscita alta fa suo il pallone

35′ Traversone dalla destra di Casasola, Brosco si rifugia in calcio d’angolo

32′ Ninkovic cerca Cavion in area, il centrocampista non ci arriva per un soffio e la palla finisce tra le braccia di Micai

29′ Ancora un traversone di Lopez, questa volta è Padella a liberare l’area ascolana

27′ Salernitana che prova a sfondare a sinistra, il cross di Lopez è respinto da Brosco

26′ Traversone insidioso di Laverone, Micai anticipa tutti e blocca il pallone

22′ Buona iniziativa di Nikovic che dal limite dell’area prova il tiro ma è murato dalla difesa della Salernitana

18′ Vantaggio della Salernitana ancora da calcio d’angolo: a bucare il portiere serbo questa volta è Casasola

16′ Ottimo cross di Ninkovic dalla destra, la difesa granata respinge al limite dall’area, sulla palla si fionda Ciciretti che con il destro manda a lato

15′ Lopez stende Laverone sulla corsia destra, cartellino giallo per lui

13′ Pareggio della Salernitana: da calcio d’angolo Calaiò in girata supera Milinkovic-Savic

12′ Buona occasione per l’Ascoli: Ciciretti dal limite si libera al tiro ma la palla finisce alta

11′ Lopez prova il cross dalla sinistra, palla troppo lunga

8′ Corner per l’Ascoli: la difesa campana libera

7′ La Salernitana prova l’imbucata con Jallow, Padella lo anticipa

6′ L’Ascoli continua ad attaccare, Ciciretti è chiuso sulla trequarti avversaria in fallo laterale

3′ GOOOOLLLLLLLLLLL!!!!!! Ninkovic porta in vantaggio il Picchio con un destro chirurgico dal limite dell’area; bravo Frattesi a rubare palla a metà campo e servire il trequartista serbo

2′ Subito calcio d’angolo per i granata: Ganz di testa allontana la minaccia

1′ Partiti: Ascoli in maglia bianconera con pantaloncini e calzettoni neri, Salernitana in maglia granata con pantaloncini e calze bianche

PRIMO TEMPO

