Oggi 17 febbraio 2019 dalle ore 11, in via G. Massimo 174, gli appignanesi accoglieranno la Federazione dei Comuni del Camposampierese, che ha dato grande aiuto con i lavori, il corpo bandistico città di Appignano del Tronto per ringraziarli ed abbracciarli

APPIGNANO DEL TRONTO – Oggi 17 febbraio 2019 dalle ore 11 ad Appignano del Tronto, in via G. Massimo 174, ci saranno i festeggiamenti per la fine dei lavori di ristrutturazione del Centro anziani.

I lavori di ristrutturazione sono costati 11.000 euro e sono stati interamente pagati dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese (PD). I lavori sono stati eseguiti dalla ditta geo service sas di Pescara e constano di: nuovo tetto, nuovo portone, e ristrutturazione infissi e tinteggiatura.

Gli amici del Camposampierese dopo il terremoto, che ha causato molti danni nel centro Italia e anche ad Appignano del Tronto, si sono riuniti e con grande spirito di solidarietà hanno organizzato iniziative volte alla raccolta fondi per far sentire la loro presenza a chi in quel momento si trovava in difficoltà.

Il Sindaco: “quando ci chiamarono per chiederci un progetto da finanziare, rimasi stupita da tanto affetto. Immediatamente presentammo delle proposte che prontamente ci hanno finanziato. Domani festeggeremo assieme ad una folta delegazione di cittadini dei comuni del Camposampierese la Domenica degli amici, perché di questo si tratta, solidarietà e amicizia sincera”.

Gli appignanesi li accoglieranno con il corpo bandistico città di Appignano del Tronto per ringraziarli ed abbracciarli.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 5 volte)