La passeggiata tra natura e sapori sui colli di Offida tornerà domenica 21 luglio. Per la sesta edizione dell’evento un inedito percorso tra casolari, cantine e punti panoramici disseminato di oasi del gusto con i vini tipici del Piceno per dar vita a golosi abbinamenti con le creazioni degli chef

OFFIDA – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la Mangialonga Picena 2019, la passeggiata dei sapori lungo le campagne e i vigneti di Offida (Ascoli Piceno) che ogni anno chiama a raccolta centinaia di persone da tutta Italia e dall’estero. La sesta edizione della manifestazione, in programma domenica 21 luglio, si preannuncia ricca di novità rispetto agli ultimi anni. I protagonisti rimarranno i prodotti enogastronomici di qualità delle Marche, interpretati da chef e vignaioli innamorati della loro terra, a rinnovarsi saranno invece il percorso tra le campagne del borgo piceno e il format del viaggio.

“La Mangialonga Picena – spiegano gli organizzatori della Picenum Tour – è diventata negli anni un appuntamento imperdibile o una piacevole scoperta per un numero sempre più ampio di persone. In ciascuna delle ultime due edizioni oltre 800 partecipanti hanno potuto assaporare la qualità della proposta turistica e culturale del nostro territorio incontrando le eccellenze enogastronomiche e chi lavora ogni giorno per valorizzarle al meglio. Le novità studiate per la prossima edizione mirano ad arricchire ulteriormente questa esperienza e a svelare nuovi angoli suggestivi del Piceno”.

Partendo sempre dalla Piazza del Popolo di Offida e ritornando allo stesso punto per la grande festa finale, il nuovo percorso della Mangialonga Picena proporrà un suggestivo itinerario di 6 km tra punti panoramici, casolari e cantine di Offida. Ogni tappa sarà l’occasione per gustare golosi piatti preparati dagli chef con ingredienti locali e di stagione, degustare i vini tipici del Piceno e conoscere aneddoti, storie e curiosità sul territorio. Durante il tragitto per la prima volta i gastronauti potranno fare tappa in vere e proprie oasi del gusto dedicate ai vini simbolo del Piceno – il Pecorino, la Passerina, il Rosso Piceno e non solo – proposti nelle diverse interpretazioni dei vignaioli marchigiani per trovare l’abbinamento preferito spaziando tra tradizione, sfumature sensoriali e gusto personale.

Come sempre è foltissima e di prima qualità la formazione degli chef che scandirà il percorso con antipasti, fritti ascolani, primi e secondi piatti fino al dessert. I piatti della Mangialonga Picena 2019 saranno firmati dagli chef Roberto Di Sante (Osteria del Sarto), Tommaso Melzi (Attico Sul Mare), Simone Ventresca (Antico Caffè Soriano), Nikita Sergeev (L’Arcade), Luca De Cesaris (Piccolo Teatro), Osvaldo Denti (Osteria Marca Zunica), Gianmarco Di Girolami (BlobCaffè), Daniele Citeroni Maurizi (Osteria Ophis), Davide Camaioni (Posto Nuovo) e dal mastro gelatiere Fabio Bracciotti (Creme Glacée).

A completare il festival dei sapori lungo il percorso e nell’arena del gusto in Pizza del Popolo saranno i vini di Torre del Nano, La Valle del Sole, Ciù Ciù e di altre numerose cantine locali, i formaggi dell’azienda Fontegranne, l’Anisetta Meletti, il vin cotto di Colline Offidane, le Bibite Paoletti e il caffè di Orlandi Passion.

E’ già possibile iscriversi alla manifestazione (fino a esaurimento posti) direttamente dal sito web www.mangialongapicena.it con sconti previsti per le iscrizioni entro il 31 maggio.

