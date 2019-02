La giunta regionale ha approvato questa mattina, 18 febbraio, un Piano di interventi in edilizia sanitaria con l’assegnazione di risorse per alcune strutture sanitarie

ASCOLI PICENO – Nell’ambito di un programma di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione sismica in edifici pubblici e sostegno alla ripresa socio- economica delle aree colpite dal sisma, la giunta regionale ha approvato questa mattina, 18 febbraio, un Piano di interventi di efficientamento energetico in edilizia sanitaria con l’assegnazione di risorse per alcune strutture sanitarie.

Tra queste, 3 milioni e 850 mila euro sono stati assegnati all’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno per lavori di riqualificazione energetica.

“ Mantenere l’efficienza delle strutture ospedaliere di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto – ha evidenziato la vicepresidente della Regione, Anna Casini – dimostra la volontà di non chiudere le due strutture quando sarà realizzato il nuovo ospedale di eccellenza.”

