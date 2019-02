Spettacolo in lingua inglese con sovratitoli in italiano che prevede scene di nudo integrale, scava nel cuore dell’urgenza politica in cui il nomadismo diventa una proprietà intrinseca dell’esistere (e dell’essere artista)

ASCOLI PICENO – Arriva nel capoluogo il più grande palcoscenico italiano per le più importanti esperienze dei linguaggi contemporanei promosso dall’Amat con il Comune di Ascoli, la Regione Marche e il Mibac.

Giunge Motus, uno dei gruppi più amati e seguiti a livello internazionale, con il potente Panorama, uno spettacolo caloroso, coinvolgente e visionario con il gruppo di performers del mitico teatro dell’East Village newyorkese, Great Jones Repertory Company.

Domenica 24 febbraio (ore 21) lo spettacolo sarà in scena al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno (info 0736 298770 – 334 6634432) su iniziativa del Comune di Ascoli Piceno con l’Amat

Panorama, spettacolo in lingua inglese con sovratitoli in italiano che prevede scene di nudo integrale, scava nel cuore dell’urgenza politica in cui il nomadismo diventa una proprietà intrinseca dell’esistere (e dell’essere artista), mettendo a dura prova ogni tentativo di fissare irrevocabilmente persone, nazionalità, etnie, professioni in categorie gerarchiche e immutabili.

Panorama è una parola di origine greca formata dalla radice del verbo “vedere” e dalla parola “tutto” e sulla possibilità di “vedere il più possibile”, di intraprendere nuove avventure esistenziali Altrove, senza barriere o limiti all’orizzonte delle opportunità, è incentrato il progetto.

É una biografia plurale e visionaria del gruppo interetnico di performers del mitico teatro dell’East Village newyorkese, fondato da Ellen Stewart, scaturita da lunghe interviste e ricerche nel background degli attori/attrici della compagnia: molti si sono spostati da altre città e continenti per realizzare il proprio progetto artistico a New York. Con il supporto del drammaturgo Erik Ehn, e un elaborato dispositivo visuale sviluppato al Seoul Institute of the Arts, Motus in Panoramadelinea nuovi panorami esistenziali e rappresenta una ulteriore tappa del percorso inaugurato da MDLSX, in cui si rivendica il diritto alla non appartenenza, alla libertà di transitare da un genere all’altro, da una forma di vita all’altra – senza barriere – abbattendo ogni tipo di pregiudizio. Rosi Braidotti scrive di “appartenenza aperta alle Molteplicità” proponendo un’identità post-nazionalistica per tutte le popolazioni del mondo, fondata sul concetto di identità fluida e identità nomade. Panorama scava nel cuore di questa urgenza politica con un formato narrativo “post-documentario”, che attinge all’esperienza dell’essere attore (e straniero) in una società frantumata dal Trumpismo come quella americana, per esplodere in una caleidoscopica performance sull’umano diritto all’essere in movimento.

Ideazione e regia dello spettacolo sono di Enrico Casagrande e Daniela Nicolò, drammaturgia di Erik Ehn e Daniela Nicolò, musiche di Heather Paauwe. Gli attori in scena sono: Maura Nguyen Donohue, Richard Ebihara, John Gutierrez, Valois Mickens, eugene the poogene, Zishan Ugurlu. Panorama è una produzione internazionale tra La MaMa Experimental Theatre Club con Motus, in coproduzione con Seoul Institute of the Arts, CultureHub, New York, Vooruit, Gent, Triennale Teatro dell’Arte, Emilia Romagna Teatro Fondazione, Grec Festival di Barcellona, L’arboreto – Teatro Dimora in collaborazione con Under The Radar Festival di New York, con il sostegno di MiBAC e Regione Emilia Romagna.

Inizio spettacolo, ore 21.

