ASCOLI PICENO – Di seguito una ordinanza dell’Amministrazione comunale in materia di viabilità cittadina il giorno 21 febbraio.

Con l’Ordinanza Dirigenziale61 del 14 febbraio 2019, l’Amministrazione comunale di Ascoli ha così disposto per il giorno il 21 febbraio 2019, dalle ore 20,30 alle ore 24:

– è interdetta la circolazione veicolare in Via Riganté tratto compreso da Via Argenti a Largo Clementoni (Lavatoio);

– è istituito l’obbligo di direzione obbligatoria a destra o a sinistra per la corrente veicolare proveniente da Via Rigantè (tratto aperto) rispettivamente in Via Argenti o in Via Toselli;

– è istituito l’obbligo di direzione obbligatoria a sinistra per le correnti di traffico provenienti dal Ponte Romano verso la Via San Serafino;

– è istituito l’obbligo di direzione obbligatoria a destra per le correnti di traffico provenienti da Via B.Tucci all’intersezione con la Via Rigantè;

– è istituito l’obbligo di proseguire diritto o a destra ai veicoli provenienti da Via P. Toselli, all’incrocio con Via Riganté;

– è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata con orario 20 – 24 su tutti i lati di Largo Clementoni;

– è interdetto il transito pedonale sul lato ovest della Via Rigantè con deviazione sul lato opposto.

