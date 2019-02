ASCOLI PICENO – Indagini in corso, alla Questura di Ascoli, per risalire alle persone che si sono rese protagoniste di un azione criminale nell’entroterra ascolano.

Nella serata del 19 febbraio era stato segnalato un furto a Stella di Monsampolo, ai danni di un’abitazione, e i responsabili erano fuggiti a bordo di un’auto. La Polizia di Stato ha intercettato il mezzo sull’Ascoli-Mare ed è nato un inseguimento, come se ne vedono tanti nei film d’azione, in direzione est. Diversi automobilisti in transito hanno visto tutto.

I criminali, giunti, in Riviera nell’area di Porto d’Ascoli, hanno fatto perdere le proprie tracce. La Polizia, comunque, indaga e spera di risalire alla vettura e ai suoi occupanti al più presto.

