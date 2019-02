ASCOLI PICENO – La grande partecipazione si preannuncia come l’ingrediente fondamentale anche per l’edizione 2019 del Carnevale ascolano. A dimostrarlo, le prime tappe verso il clou della manifestazione con una nutrita presenza di studenti ai primi due incontri nelle scuole superiori, voluti dall’associazione “Il Carnevale di Ascoli” in collaborazione con gli altri Carnevali del Piceno, nelle sedi dell’Itis “Fermi” e del liceo artistico “Licini”.

I ragazzi si sono dimostrati molto interessati e curiosi di conoscere la storia e la tradizioni delle maschere e del Carnevale piceno di cui hanno parlato in maniera coinvolgente i vari rappresentanti di Offida, Castignano e Acquasanta oltreché di Ascoli con lo stesso presidente dell’associazione, Marco Olori. Ora si farà il bis con gli altri due incontri, sempre al “Fermi” e al “Licini”, programmati per venerdì e sabato prossimi.

Altrettanto riuscita e partecipata l’iniziativa del pranzo per i gruppi mascherati che, alla presenza anche del sindaco Guido Castelli, ha visto sedersi a tavola un centinaio di coloro che da diversi anni sono protagonisti di macchiette e gags in piazza del Popolo durante il Carnevale.

Intanto, man mano che ci si avvicina ai giorni più importanti del Carnevale, si mettono a punto i dettagli dei numerosi appuntamenti in programma. Una delle novità, quest’anno, sarà rappresentata dalla doppia festa danzante in piazza del Popolo, sia la domenica che il martedì grasso. E se per quest’ultima data l’evento era ormai diventato una tradizione, con l’inserimento della festa serale in piazza, anche la domenica si va di fatto a prolungare con musica e ballo per tutti anche l’altra giornata clou del concorso in maschera.

Per l’occasione, la festa della domenica di Carnevale, con inizio previsto dalle 19,30 in poi, sarà curata dall’associazione Happy Road insieme a Radio Ascoli. Tutto come negli anni passati, invece, per il martedì grasso, con musica e festa finale in piazza prima e dopo le nomination dei gruppi candidati alla vittoria del concorso mascherato.

