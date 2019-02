A Cremona non ci saranno Padella squalificato per tre giornate e Ganz anche lui squalificato per una giornata. Tra i grigiorossi mancheranno Terranova e Strizzolo.

ASCOLI PICENO – I bianconeri di mister Vivarini si preparano per la difficile trasferta di Cremona.

Nel pomeriggio di ieri hanno svolto al Picchio Village una seduta di lavoro tattica con partita a campo ridotto. Si sono allenati regolarmente D’Elia e Ninkovic, mentre hanno lavorato a parte Beretta, Brosco e Ardemagni. Assente Lanni, a Roma per proseguire il programma individuale.

Oggi ultima seduta di allenamento a porte chiuse prima della partenza per Cremona, dove la squadra venerdì sosterrà la rifinitura. Non ci saranno Padella squalificato per tre giornate e Ganz anche lui squalificato per una giornata. Tra i grigiorossi mancheranno Terranova, appiedato dal Giudice per due turni e Strizzolo, fermato per una giornata.

Curiosità: La Cremonese è la regina della Serie BKT 2018/19 per numero di pareggi per 0-0 (5), oltre che per numero di pareggi assoluti dopo 23 turni (9, a pari merito con Brescia, Verona, Cittadella e Cosenza).

