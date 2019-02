Non ci saranno gli squalificati Padella e Ganz oltre agli infortunati Ardemagni e Lanni. Ascoli a caccia di punti, nel 2019 nessuna vittoria per Vivarini.

ASCOLI PICENO – Bianconeri partiti per Cremona, in vista del delicato match in terra lombarda, la partenza è stata anticipata. Sono 24 i calciatori convocati da Mister Vivarini, non ci saranno gli squalificati Padella e Ganz oltre agli infortunati Ardemagni e Lanni. Ascoli a caccia di punti, nel 2019 nessuna vittoria per Vivarini.

Cremonese a 27 punti, Ascoli a 25, match importante per risalire in classifica. Grigiorossi reduci dalla sconfitta contro il Cosenza e pronti al riscatto in un periodo non facile. All’andata terminò con un pareggio a reti inviolate.

I 24 convocati. PORTIERI: Bacci, Milinkovic Savic, Scevola DIFENSORI: Andreoni, Brosco, D’Elia, Laverone, Quaranta, Rubin, Valentini CENTROCAMPISTI: Addae, Baldini, Casarini, Cavion, Chajia, Coly, Frattesi, Iniguez, Troiano ATTACCANTI: Beretta, Ciciretti, Ngombo, Ninkovic, Rosseti.

Ad arbitrare il match valido per la 25^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato alle ore 15:00 allo Zini di Cremona, sarà Luigi Nasca della sezione di Bari, match. Gli Assistenti sono Mattia Scarpa di Reggio Emilia e Manuel Robilotta di Sala Consilina. Quarto Ufficiale Claudio Panettella della sezione di Bari.

Gli ex di turno. Dal lato grigiorosso troviamo gli ex Del Fabro e Vasile Mogos, terzino che ad Ascoli ha lasciato un bel ricordo, partito in estate nello scambio che ha portato in bianconero Michele Cavion, mezz’ala impiegata in vari ruoli che ha subito conquistato i tifosi ascolani.

I precedenti. Decimo incontro per le due squadre allo Zini. Cinque vittorie per la Cremonese e 4 per l?Ascoli, ultimo successo firmato Gaetano Monachello.

