di Annalea Vallesi

ASCOLI PICENO– Il progetto Donaction approda ad Ascoli Piceno Il 21 febbraio gli studenti delle classi III e IV dell’Alberghiero hanno incontrato i referenti del progetto di volontariato che ha come scopo la sensibilizzazione per la donazione di organi e tessuti per salvare vite umane.

Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Regione Marche verranno anche coinvolti nella realizzazione di elaborati artistici che utilizzino diversi linguaggi per raccontare con creatività il significato e l’importanza che ha la donazione.

Per gli istituti secondari vincitori del concorso è previsto un premio in denaro che servirà per acquistare attrezzature didattiche e viaggi di istruzione (900 euro a ciascuna delle 5 scuole che realizzeranno l’elaborato in forma di testo giornalistico più meritevole; 900 euro alle 5 scuole che realizzeranno lo spot-video più bello).

Lo scorso lunedì, proprio in tema di numeri e traguardi sulle donazioni, il Ministero della Salute ha reso pubblico il report del 2018 sui trapianti. Diversi gli aspetti evidenziati, come quello che l’attività di donazione si consolida, le liste d’attesa calano per il terzo anno consecutivo (in particolare quella per il trapianto di rene) mentre le dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi risultano quasi raddoppiate, dopo l’opzione introdotta recentemente, di poter registrare la propria volontà di donazione, al momento del rinnovo della carta d’identità.

Nel 2018 si registrano ottimi dati per la Rete nazionale trapianti, che a vent’anni dalla sua nascita (con la Legge 91 del 1 aprile 1999) si conferma come una delle realtà più efficienti del Servizio sanitario nazionale.

Il progetto è nato nel 2012 su impulso della Regione Marche ed è stato elaborato grazie all’azione sinergica dell’Assessorato all’Istruzione, della Formazione Orientamento Regione Marche, assieme al supporto scientifico del Centro Regionale Trapianti, Centro Trasfusionale, Registro Midollo e Registro Sangue Cordonale. “Donaction” è stato promosso a pieno titolo dalle associazioni Adisco, Admo, Aido, Aned, Antr, Avis e Lifc Marche.

Tutte le info, regolamento, associazioni aderenti e scadenza del concorso su www.donactioncontest.it.

