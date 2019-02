ASCOLI PICENO – Dopo un febbraio caldo e arido, arriva un improvviso cambiamento metereologico. Di seguito le previsioni per il Piceno nei prossimi giorni.

Ad Ascoli venerdì temperatura massima 13 gradi, minima 8, in serata pioggia. Sabato 22 vento forte, minima zero, massima 3 gradi, cielo sereno o poco nuvoloso, vento forte. Domenica 23 vento in moderazione, cielo nuvoloso in mattinata sereno la sera, temperatura minima 1, massima 6.

A San Benedetto venerdì massima 12 gradi, minima 9, pioggia in serata. Sabato 22 minima 2 massima 8, vento con raffiche fino a 85 chilometri orari, cielo nuvoloso. Domenica minima 3 massima 7, cielo variabile.

