ASCOLI PICENO – Oltre ad auspicare un’edizione con una grande partecipazione di ascolani e visitatori a tutti gli appuntamenti inseriti nel programma ufficiale, l’associazione “Il Carnevale di Ascoli” ha anche previsto, grazie ad alcune collaborazioni, la possibilità di rendere visibili le giornate clou della manifestazione carnascialesca di quest’anno sia sul web che in tv.

DIRETTA FACEBOOK

In tale direzione, è stata innanzitutto confermata la proficua collaborazione con Radio Ascoli per la realizzazione di dirette video che saranno proposte sulla pagina facebook ufficiale del Carnevale ascolano (“Carnevale di Ascoli Piceno”). Gli speaker della radio ascolana seguiranno anche quest’anno le due giornate clou del concorso in maschera, la domenica (3 marzo) e il martedì grasso (5 marzo) fino al momento delle nomination dei papabili gruppi vincitori. Inoltre, Radio Ascoli seguirà in diretta anche la cerimonia di premiazione che si svolgerà nel pomeriggio del 10 marzo nella sala della Ragione a Palazzo dei Capitani.

DIRETTA TV

Altra diretta, ma in questo caso in tv, quella che sarà realizzata dall’emittente televisiva Vera Tv nel pomeriggio di domenica 3 marzo, attraverso una postazione fissa in piazza del Popolo. La trasmissione dedicata al Carnevale di Ascoli sarà visibile sul canale 79 del digitale terrestre per Marche e Abruzzo e sul canale 89 per il Lazio. Il Carnevale di Ascoli potrà essere visto, dunque, anche da chi per qualsiasi motivo non potrà essere presente in centro o si trovi fuori città. L’obiettivo, sia attraverso i social che la tv, è quello di promuovere ulteriormente una manifestazione originale e unica qual è il Carnevale ascolano.

