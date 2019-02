CASTIGNANO – Ci siamo, da un pezzo. Prosegue senza sosta il Carnevale Storico di Castignano. Dopo l’apertura di sabato scorso con la mostra-mercato dei dolci tipici carnascialeschi ed il concerto de “I pupazzi”, si replica sabato 23 con il secondo evento in programma, un appuntamento ormai fisso da un po’ di anni nel palinsesto di carnevale del piccolo borgo piceno. Sarà la volta infatti del veglione in maschera a tema presso i locali sottostanti Piazza San Pietro, nel centro storico del paese, denominati “le grotte”.

In quest’occasione la scelta del tema è ricaduta sul passato; infatti con il titolo “A spasso nel tempo” la serata prevede una mascherata libera partendo dalla preistoria fino ad arrivare ai nostri giorni, passando per egiziani, greci, romani, medioevali e rinascimentali. Si potrà quindi scegliere la propria era o epoca preferite, indossare un vestito adatto e partecipare a questo stravagante party, che come sempre si annuncia affollatissimo e molto apprezzato, per l’originalità dei temi, sempre diversi, per la location davvero particolare e suggestiva, per il clima festoso e allo stesso tempo accogliente dei castignanesi, così legati alla tradizione e alla baldoria carnevalesca.

All’interno della serata è inoltre previsto una sorta di concorso a premi, con 2 biglietti di ingresso omaggio al veglione di sabato 2 febbraio (Teatro Comunale) per la maschera che verrà scelta come la più simpatica del party. Insomma, dalle 23 fino a tarda notte, con ingresso libero e gratuito, nelle ”grotte” di Castignano il divertimento sarà assicurato.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 13 volte)