ASCOLI PICENO – Essere utili alla collettività. L’associazione Gre Avpc Picena organizza tre serate informative aperte alla popolazione e a quanti vorranno diventare volontari di Protezione Civile, che si terranno a partire dal 26 febbraio 2019, presso la Sala della Ragione del Palazzo dei Capitani ad Ascoli Piceno dalle ore 20.30 alle ore 22.30.

L’obiettivo è quello di diffondere la cultura della Prevenzione, concetto introdotto dal nostro carissimo Giuseppe Zamberletti, “Padre fondatore della Protezione Civile”, ma anche di dare dei cenni sulla Protezione Civile e su come essa è organizzata e, soprattutto, cosa ogni cittadino ha il dovere di fare per la salvaguardia del suo territorio, molto fragile e soggetto a molteplici fenomeni calamitosi. Basti ricordare l’ultimo terremoto che ha colpito il Centro Italia, per il quale erano sempre più necessari “uomini e donne” con particolari professionalità e competenze.

In certe circostanze bisogna dapprima “saper essere” ma anche “saper fare”: il volontario di Protezione Civile è colui che gratuitamente, spinto dalla passione ma anche preventivamente informato e poi formato dalle istituzioni, si accinge a portare aiuto agli altri in caso di calamità, e pertanto deve essere pronto e flessibile, a prescindere dalle circostanze.

Gli incontri, completamente gratuiti, saranno tenuti da esperti del settore e saranno finalizzati ad avvicinare i cittadini al mondo della Protezione Civile, quali parti attive del Sistema e a formare volontari specializzati, in grado di operare in ambito di Protezione Civile a livello locale e nazionale per fornire aiuto e risposta alle emergenze.

L’invito è, pertanto, per tutta la popolazione, per gli studenti e in particolare per chi è interessato a conoscere le dinamiche della Protezione Civile e ad operarvi.

Gli incontri avranno luogo il 26 febbraio 2019, il 12 marzo 2019 e il 19 marzo 2019e verteranno sulla Psicologia in emergenza, sulla Conoscenza della Protezione Civile e sulle Radiocomunicazioni in emergenza.

Per maggiori informazioni, dettagli e adesioni, telefonare al 340.6756654 o contattare e scrivere a gre.ascolipiceno@gmail.com

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 6 volte)