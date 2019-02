Nella zona di Lisciano. Fiamme e fumo visibili dal centro abitato. Pompieri al lavoro per lo spegnimento dell’incendio

ASCOLI PICENO – Nella mattinata del 23 febbraio timore e un po’ di ansia nell’entroterra.

E’ in corso un incendio nelle campagne dell’Ascolano, nell’area di Lisciano. Fiamme e fumo visibili anche dal centro abitato di Ascoli.

Vigili del Fuoco in azione, e al lavoro, per lo spegnimento del rogo. Ancora da chiarire le cause del focolaio.

