ROTELLA – Procedono veloci i lavori di riqualificazione del centro storico di Rotella.

A piazza Spiazzile, dopo l’esecuzione dei nuovi sottoservizi, che ha impegnato per qualche giorno la ditta, è stato completato il getto di cemento. “Ora siamo pronti per la posa della nuova pavimentazione in pietra, della nuova illuminazione a led e del nuovo arredo urbano” afferma il sindaco Giovanni Borraccini.

L’obiettivo è riaprire la piazza a inizio primavera in modo da renderla nuovamente utilizzabile per l’estate.



“Sarà un luogo di ritrovo al centro del paese in grado di ospitare degnamente manifestazioni culturali e ludiche in un contesto unico e affascinante” conclude il primo cittadino.

