MALTIGNANO – Daniela Merlonghi nuova consigliera comunale di Maltignano.

“Come avrete letto a causa delle dimissioni obbligate del nostro Antonio Conocchioli, il nuovo membro del consiglio comunale è Daniela Merlonghi residente a Caselle di Maltignano – afferma in una nota il sindaco Armando Falcioni – Senza fare della retorica, oltre a dare il benvenuto a Daniela che ha già votato in consiglio nella scorsa seduta, debbo ringraziarla per la serietà dimostrata in questi anni”.

Il primo cittadino aggiunge: “Infatti, pur non facendo parte del consiglio, ha sempre partecipato alle riunioni di maggioranza dando un particolare contributo con i suggerimenti per gli accorgimenti necessari per migliorare Caselle di Maltignano – conclude – Inoltre è membro, sempre per conto del comune di Maltignano del Bim Tronto in qualità di revisore dei conti. Siamo convinti che con Daniela potremmo preparare al meglio la tornata amministrativa del prossimo maggio 2019″.

