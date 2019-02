ASCOLI PICENO – L’associazione “Arquata Potest” di Arquata del Tronto, il 24 febbraio, ha portato a termine anche il recupero dell’antico sentiero tra Spelonga (frazione di Arquata del Tronto) e Grisciano (frazione di Accumoli).



L’opera di ripristino, promossa, appunto, da Arquata Potest, ha visto la partecipazione di numerose associazioni del territorio. In particolare, hanno preso parte i seguenti volontari: Paolo Izzi, Sante Corradetti, Carlo Ambrosi, Francesca Olini, Patrizia Gagliardi, Silvestro Bucciarelli, Pantaleone della Rocca e Giacomo Stoppo (Associazione “Arquata Potest”), Andrea Ferretti (“Chiedi alla polvere/Ask the Dust”), Emanuele e Corrado Longa (“Gruppo Alpini Arquata”), Emily Chiesa (“Proloco Arquata”), Berardino Camacci, Fabio e Daniele Di Vittori (“Festa Bella Spelonga”), tutti sotto l’egida dello scrittore e maratoneta Vittorio Camacci.



L’alto numero di volontari, in crescita, che ha permesso questa azione di ripristino, era comunque necessario per poter terminare l’opera in un unico giorno, considerando che la vegetazione era particolarmente fitta in alcuni tratti e soprattutto per via della la notevole lunghezza del percorso. Nonostante tutto l’opera è stata portata a termine, con la grande soddisfazione dei partecipanti che finalmente hanno permesso di raggiungere un ulteriore sbocco sulla Salaria agli altri sentieri già recuperati in precedenza.



Pertanto è attualmente possibile, per gli amanti del trekking e del biking, partire da Trisungo e arrivare a Grisciano senza percorrere la Salaria ma salendo in quota e così attraversando le frazioni di Faete e Spelonga.



Tale azione si inserisce, infatti, all’interno del recupero di una rete di sentieri comprendente vari tratti del territorio arquatano: a dicembre 2018 era stato ripristinato il tratto tra Trisungo e Faete, mentre nel giugno 2018, era stata la volta di quello tra le frazioni di Faete e Spelonga, così come nel maggio 2016 era stato recuperato il sentiero tra Spelonga e il capoluogo Arquata, inaugurato solo pochi giorni prima del terribile sisma del 24 agosto 2016.



Tali sentieri sono stati per secoli (e così fino agli anni ’50) le uniche vie di comunicazione, fondamentali per tutti gli abitanti della zona, che erano peraltro obbligati ad inviare diversi membri della propria famiglia tre/quattro volte all’anno per partecipare alle azioni di ripristino degli stessi percorsi. È per questo motivo che lungo tutti questi sentieri sono ancora oggi visibili splendidi muretti a secco e selciati peraltro assai ben conservati, nonostante l’abbandono degli ultimi decenni.



L’opera avviata dall’associazione vuole avere una triplice valenza:



– mantenere alta l’attenzione mediatica sul Comune di Arquata del Tronto, così profondamente colpito dai sismi del 2016, nonché su quello limitrofo di Accumoli, spesso dimenticati dai media a favore di comuni più “blasonati”;



– investire nelle potenzialità paesaggistiche dell’unico comune d’Europa diviso tra due Parchi Nazionali (Monti Sibillini e Gran Sasso/Laga), dotato di ricchissime risorse naturalistiche, promuovendone così la fruibilità per gli appassionati di trekking e biking che fossero interessati a visitarlo, offrendo in questo modo maggiori opportunità alle attività commerciali del posto che coraggiosamente hanno deciso di ripartire qui senza delocalizzare altrove;



– avviare un progetto di recupero della storia del Comune di Arquata, anche attraverso queste antiche vie di comunicazione, e delle bellezze storico-architettoniche presenti nelle varie frazioni.



Negli anni l’obiettivo dell’Associazione Arquata Potest è quello di portare avanti il recupero degli antichi sentieri del territorio realizzando un circuito ad anello che possa unire tutte le sue frazioni.



L’associazione dà altresì appuntamento per domenica 18 agosto 2019 quando Spelonga e Grisciano saranno ancora più vicine: in occasione della celebre “Festa Bella” di Spelonga (rievocazione storica con cadenza triennale sulla battaglia di Lepanto del 1571, a cui presero parte 150 spelongani) verrà organizzata da Arquata Potest una escursione che partirà, appunto, da Spelonga per giungere a Grisciano, dove avrà luogo la “XXIX° Sagra della Pasta alla Gricia”.

