La cerimonia si svolge in questo modo: viene portato in giro per le vie del centro storico e la piazza principale un bove composto da un’intelaiatura di legno e ferro, coperta da un panno bianco e portato da diverse persone

OFFIDA – Il Carnevale si avvicina e il Piceno è pronto ad ospitare uno degli eventi più sentiti.

Parliamo de “Lu Bov Fint”, in programma ad Offida il primo marzo. Storica rassegna che raduna ogni anno nel centro storico moltissime persone provenienti anche da Comuni limitrofi e fuori regione.

La cerimonia si svolge in questo modo: viene portato in giro per le vie del centro storico e in piazza del Popolo un bove composto da un’intelaiatura di legno e ferro, coperta da un panno bianco e portato da diverse persone.

Solitamente, giunto in piazza, il bove viene ‘istigato’ dalla folla (vestita principalmente con il guazzarò, veste utilizzata per i lavori in campagna) con urla e schiamazzi. Il tutto ricorda la corrida.

Con l’arrivo del buio la festa ha fine con la simbolica uccisione del bove al quale vengono fatte toccare le corna su una colonna del palazzo municipale di Offida.

Infine il bove, morto, viene portato per le vie del paese in una sorta di processione con i partecipanti che cantano l’inno del Carnevale di Offida

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 30 volte)