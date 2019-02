ASCOLI PICENO – Grande affluenza al Forte Malatesta per l’undicesima edizione di “Face’Arts”, la manifestazione itinerante patrocinata dal Comune di Ascoli Piceno, dai Musei civici di Ascoli e dall’Ordine dei Giornalisti delle Marche che ha fatto tappa ad Ascoli Piceno dal 9 febbraio al 23 febbraio.

“Confrontandoci con chi gestisce gli spazi del Forte Malatesta – ha dichiarato la curatrice Mary Sperti – si è registrato un aumento esponenziale dei visitatori rispetto a quelli dello stesso periodo degli anni precedenti. Ne siamo particolarmente felici, perché promuovere i luoghi che ospitano Face’Arts è uno degli obiettivi della manifestazione stessa. È importante per noi unire e valorizzare tutte le forme di arte contemporanea, sostenendo e promuovendo gli artisti ma anche i luoghi che ci ospitano: la regione, la provincia, il comune e la location. La mostra infatti è stata allestita ad hoc in base alla città e allo spazio prescelto, per far interagire territorio ed arte, convogliando in una sola città tanti artisti provenienti da tutta Italia”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 7 volte)