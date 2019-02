Sono 113 i voti arrivati nel primo giorno. Si può dare il proprio voto fino a domenica prossima. Ovviamente non si tratta di un sondaggio scientifico ma di una consultazione on line dove ognuno può dare il proprio parere.

ASCOLI PICENO – Aggiorniamo sul sondaggio in corso in merito al gradimento per l’operato dell’attuale sindaco Guido Castelli di Ascoli dopo 10 anni alla guida della città e alla vigilia del voto amministrativo del 26 maggio.

