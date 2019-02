Dalle ore 15 Piceno Oggi – Riviera Oggi seguirà in tempo reale l’incontro al Piceno Consind. Seguici per sapere quale sarà la scelta definitiva e i commenti a caldo dei protagonisti dell’incontro

ASCOLI PICENO – Alle ore 15, nella sede del Piceno Consind di Ascoli, si svolgerà la Conferenza dei Sindaci della provincia picena in merito alla decisione di dove ubicare il Nuovo Ospedale di Primo Livello.

Per adesso è Pagliare il luogo designato ma in ballo c’è una proposta, firmata dai sindaci dell’Ambito 21 con Pasqualino Piunti capofila e basata sullo studio effettuato in estate dal consigliere comunale di San Benedetto Giorgio De Vecchis, per il nuovo ospedale sulla costa di 1° livello con un ospedale di Base ad Ascoli.

Nei giorni scorsi tuttavia il Partito Democratico provinciale ha espresso un parere favorevole all’ubicazione del nuovo ospedale a Spinetoli con una “nuova vocazione” per i nosocomi di Ascoli e San Benedetto.

