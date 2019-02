Sede in via Pretoriana 25: il punto di ascolto resterà aperto dal lunedì al venerdì previo appuntamento, mentre il mercoledì sarà aperto al pubblico con orario 10-13 e 15-17

ASCOLI PICENO – Un “punto d’ascolto“: è quello che ha inaugurato lunedì pomeriggio l’onorevole della Lega Giorgia Latini ad Ascoli.

“La scelta di aprire un punto di ascolto in città è stata presa per rafforzare ancor più il mio impegno verso le Cento Torri e per consolidare il gran lavoro che stanno portando avanti i militanti della Lega” ha spiegato entusiasta l’onorevole Latini, vicepresidente della Commissione Cultura alla Camera.

“Per il nostro partito, il territorio e le esigenze della popolazione vengono prima di tutto. Il nuovo punto di ascolto resterà a disposizione di tutti i cittadini che, attraverso idee e proposte concrete, intendono contribuire alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio” afferma. La sede si trova in pieno centro storico, in via Pretoriana 25: il punto di ascolto resterà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì previo appuntamento (da fissare inviando un’email all’indirizzo latini_g@camera.it), mentre il mercoledì sarà aperto al pubblico con orario 10-13 e 15-17.



