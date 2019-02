Sorpresa nella flagranza del reato, è stata bloccata immediatamente dai militari presenti sul posto per un normale controllo

CASTEL DI LAMA – Pensava di riuscire nell’intento criminale e invece è stata fermata dai carabinieri immediatamente.

Nei guai una donna di 46 anni, residente nell’Ascolano, arrestata per aver rubato dei prodotti di bellezza dal centro commerciale vicino Castel di Lama. I militari della Stazione, impegnati nel servizio di controllo del territorio, sono intervenuti con la massima tempestività sorprendendo la dona nella flagranza del reato di furto aggravato.

La ladra aveva appena asportato dagli scaffali del negozio vari prodotti di bellezza occultandoli in uno zaino e nelle tasche per un valore di 300 euro circa.

La donna, con estrema rapidità, ha cercato di compiere le operazioni e di allontanarsi dal centro commerciale ma è stata bloccata dai carabinieri.

Fermata ed identificata, è stata condotta in caserma e tratta in arresto per il reato di furto aggravato e messa a disposizione dall’Autorità Giudiziaria.

