I due, tifosissimi del diavolo rossonero, erano presenti in Tribuna e non sono mancate foto e chiacchiere simpatiche con gli ascolani presenti

ASCOLI PICENO – Fra i 900 tifosi pugliesi presenti al “Del Duca”, c’erano due supporter speciali.

Ad Ascoli, in trasferta, c’era anche il noto duo comico della televisione Pio & Amedeo ovvero Pio Dantini e Amedeo Grieco.

I due, tifosissimi del Foggia, erano presenti in Tribuna e non sono mancate foto e chiacchiere simpatiche con gli ascolani presenti.

Pio e Amedeo hanno immortalato la loro presenza su Instagram con un breve video.

I foggiani avranno sicuramente esultato a lungo per il pareggio ottenuto in extremis per il 2 a 2 finale tra Ascoli e Foggia.

Pio e Amedeo si erano esibiti in piazza del Popolo ad agosto 2017 mentre nel 2018 erano venuti a San Benedetto per un altro spettacolo al Palariviera.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 8 volte)