ASCOLI PICENO – Sconcerto e lutto nel capoluogo nella mattinata del 27 febbraio.

In una casa del centro di Ascoli, vicino via Alfieri, è stato trovato morto un 24enne. Sul posto personale sanitario del 118 e le Forze dell’Ordine.

Sono in corso accertamenti per chiarire la causa del decesso. I familiari si sono accorti che qualcosa non andava e hanno chiamato i sanitari, soccorsi purtroppo vani.

