ASCOLI PICENO – C’è un’ulteriore novità dell’ultim’ora che andrà ad arricchire dal punto di vista scenografico l’edizione 2019 del Carnevale di Ascoli. Sarà, infatti, utilizzata una macchina sparacoriandoli che arricchirà ulteriormente la particolare atmosfera garantita dalla presenza dei tradizionali lampadari e dei fari colorati.

La sparacoriandoli sarà già in funzione dalla cerimonia di apertura prevista per il 28 febbraio, Giovedì Grasso, in occasione del Carnevale delle scuole, e per tutti gli altri appuntamenti carnascialeschi in programma in piazza del Popolo fino al martedì grasso.

