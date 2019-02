ASCOLI PICENO – Si comincia con il consueto evento de Le 7 Colazioni che sarà in programma il 28 Febbraio, il 2 e il 3 Marzo e vedrà la collaborazione de Il Carnevale di Ascoli, delle Bibite Paoletti e delle due associazioni Lost in Piceno e Wap.

Le 7 colazioni sono una vecchia tradizione ascolana del dopoguerra durante il quale si accumulava cibo in attesa del Giovedì Grasso con l’intento di abbuffarsi sin dalla prima colazione.

“Quest’anno è il terzo anno che riproponiamo le 7 Colazioni e per la prima volta abbiamo coinvolto anche Lost in Piceno; il nostro obiettivo è quello di riportare questa antica tradizione ai nostri giorni cercando di ricreare un’atmosfera di partecipazione e condivisione riproponendo le sette specialità” hanno spiegato Luca Gabrielli, Luca Fazzini e Antonio Nicastro di Happy Road.

I sette piatti ( Li Saccigge co l’ova, Li Raviule ‘ncaciate, Li Raviule de castagne, Li Castagnole, La pizza che li sfrigule, La liva fritta e Li frappe) potranno essere gustati dalle 9.30 all’ora di pranzo presso i diversi esercizi commerciali dell’Associazione Wap che hanno aderito all’iniziativa : Il Poggio, Pan Brusco, Doc & Dop, Siamo Fritti e Migliori. Inoltre in Piazza del Popolo ci sarà un info point in cui ritirare gratuitamente la mappa dei locali che aderiranno e le proposte che offriranno.

“Si tratta di nomi storici che partecipano e sono tutti nomi di attività che rappresentano la qualità dei prodotti; inoltre sono locali giovanili e al passo con i tempi che vogliono anche loro far rivivere il centro. La collaborazione con Lost in Piceno “è fatta anche per la promozione social degli eventi attraverso video sia promozionali che quelli che verranno realizzati durante le varie iniziative” hanno detto Michela Leodori e Gloria di Domizio di Lost in Piceno.

Importante anche la collaborazione con le Bibite Paoletti che per l’occasione sta anche lavorando per una nuova etichetta che probabilmente sarà lanciata sul mercato.

Altro evento sarà quello di Venerdì 1 Marzo con il Friday I’m 90s ; il veglione di Carnevale in programma al Breaklive. Alle 22 ci sarà il concerto live degli Spaghetti a Detroit, a seguire verso le 00.30 il dj set di Michel Tallè; durante la serata ci sarà il concorso della miglior maschera anni 90 (singola, di gruppo e in coppia)!

Le prevendite stanno terminando; l’ingresso costa 15 euro con la consumazione, l’incasso della festa servirà per finanziare il concerto de I Pupazzi di Domenica 3 Marzo. Per info 3291238635 oppure la pagina Facebook.

Infine, ricordiamo l’appuntamento di Domenica con DomeniCarnevale con il concerto in Piazza del Popolo de I Pupazzi. Il gruppo formato dal 1999 si definisce la band di diversamente bravi che vanta innumerevoli tentativi d’imitazione; ha come obiettivo quello di trasformare ogni evento in una serata di puro divertimento per un pubblico di tutte le età.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 4 volte)