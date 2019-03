Tantissime persone, in molri con il tipico guazzaro’, pronte a sfilare per le vie del Borgo. Piceno Oggi ha seguito l’evento con scatti e filmati

OFFIDA – Oggi, venerdì primo marzo, spazio ad un importante appuntamento del Carnevale nel Piceno.

Al via, ad Offida, “Lu Bov Fint”. Una folla è accorsa, in moltissimi con il tipico guazzaro’, per sfilare nelle vie del centro storico “scorrazzando” il famoso e amato Bove.

Qui la partenza del Bove e l’intervista a Leonida Massaroni

Piceno Oggi ha seguito l’evento in tempo reale con foto e video. Rivivi le emozioni del Bove Finto!

Ecco scatti e filmati direttamente da Offida

