ASCOLI PICENO – Si conosceranno sabato 2 marzo, dopo le 12,30, i gruppi mascherati ufficialmente iscritti al concorso in maschera del Carnevale di Ascoli per l’edizione 2019. E’ quello, infatti, il termine ultimo per iscriversi presso la segreteria dell’Associazione “Il Carnevale di Ascoli” nella sede della Bottega del Terzo Settore (ex Olimpia).

E subito dopo, ovvero dal pomeriggio, inizierà la gara per tutti i gruppi iscritti nella categoria Omnia Bona che saranno poi chiamati ad esibirsi anche nella mattinata di domenica. In attesa che tutti i gruppi iscritti nelle varie categorie possano essere ammirati ed apprezzati nelle due giornate clou di domenica 3 e martedì 5 marzo. E proprio per le giornate clou del programma, l’associazione “Il Carnevale di Ascoli” invita tutti a partecipare.

“Rivolgiamo a tutti, ascolani e visitatori – spiega il direttivo dell’associazione – un invito a venire in centro ad Ascoli e lasciarsi coinvolgere da questa atmosfera unica che il nostro Carnevale riesce a creare tra allegria, satira, spontaneità e un grande divertimento collettivo. Ci aspettiamo una grande partecipazione”.

IL PROGRAMMA DI SABATO 2 MARZO

La giornata di sabato 2 marzo, comincerà con un nuovo appuntamento per i bimbi inserito quest’anno nel programma carnascialesco ascolano. Alle ore 11, prenderà il via un’iniziativa che rappresenta una ulteriore, interessante novità (e andrà a sostituire il torneo di ramazza): si tratta del laboratorio di costruzione ed interpretazione “Storie di maschere e Carnevali”, in collaborazione con la ludoteca comunale “Riù”, dedicato ai bambini, che si svolgerà dalle 11 alle 13 davanti al teatro Ventidio Basso e dalle 15 alle 17 nel chiostro del Palazzo dei Capitani per poi concludersi, dalle 17 alle 18,30 con il ballo in piazza del Popolo.

Sempre nel pomeriggio dalle ore 15,30, è previsto sempre in centro storico, come detto, l’avvio del concorso mascherato per i gruppi iscritti alla categoria “Omnia Bona” (che potranno esibirsi anche la domenica mattina), mentre dalle ore 16 all’auditorium della Fondazione Carisap, tornerà “Apc – Ascoli Piceno Cosplay”, organizzato dall’omonima associazione: una rassegna nazionale di Cosplay con protagonisti provenienti da tutta Italia. Immancabile, inoltre, dalle ore 17,30, la tradizionale Raviolata sotto la Loggia dei Mercanti (da un’idea de “Li Precise”) che quest’anno verrà offerta dalla Croce Verde di Ascoli.

